Aragonès es compromet a prioritzar la regulació de lloguers a la comissió bilateral Generalitat-Estat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha compromès avui amb el Sindicat de LLogateres a defensar la regulació de lloguers catalana davant l’executiu de l’Estat. Concretament, el compromís és que aquesta defensa serà un dels temes principals de l’ordre del dia a la propera reunió de la comissió bilateral del proper 2 d’agost. Aquest compromís s’ha donat en el marc de la reunió celebrada aquesta tarda al Palau de la Generalitat entre el Sindicat de Llogateres i Pere Aragonès. La trobada ha estat a petició del Sindicat de Llogateres, qui veu amb preocupació que la Llei 11/2020 pugui ser tombada pel Tribunal Constitucional arrel els dos recursos d’inconstitucionalitat que van posar el Partit Popular i el Govern de l’Estat.

El Sindicat de Llogateres i el President Aragonès coincideixen en la valoració molt positiva dels efectes de la regulació de preus del lloguer. La llei 11/2020 s’ha demostrat com una mesura efectiva per protegir centenars de milers de famílies. L’efectivitat d’aquesta mesura ha quedat demostrada en les xifres oficials de la Generalitat: han baixat més els preus allà on s’ha aplicat la regulació, i el número de contractes ha pujat. El pacte de país per la regulació de preus, que va obtenir el suport de més de 9.000 organitzacions de la societat civil i de la majoria del Parlament de Catalunya, s’ha demostrat encertat.

El Sindicat de Llogateres celebra el compromís públic de defensar la regulació, però alerta que la Generalitat té moltes passes a fer per complir els acords de govern -LAU, habitatge públic i recuperació d’habitatges desviats al turisme- i evitar així una onada de violència immobiliària a la propera tardor.