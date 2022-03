COMUNICAT: El Tribunal Constitucional tomba la llei 11/2020, que regula els lloguers a Catalunya

El setembre del 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar una llei històrica: la regulació dels preus del lloguer. Una conquesta que el Sindicat de Llogateres va aconseguir amb només tres anys d’existència, però amb moltíssima força acumulada de famílies que van desobeir i es van quedar a casa, de tota la gent que es va declarar en vaga de lloguers el 2020, amb l’esperança dipositada per milers de llars llogateres, amb els vots d’un àmplia majoria parlamentària, i d’un ampli suport social: més de 4.000 entitats culturals, socials, solidàries, laborals, polítiques, veïnals que van reclamar una regulació de preus del lloguer per a Catalunya.

Des de llavors, l’èxit de la regulació ha estat avalat per les xifres oficials i per estudis locals i internacionals: la regulació ha fet baixar els preus del lloguer mentre se signaven més contractes que mai. És també prova d’aquest èxit que la llei ha arribat a estar vigent fins a 68 municipis (on viu el 70% de la població catalana) i són fins a un centenar que ho han sol·licitat. Si els ajuntaments ho demanen és perquè saben que la regulació funciona i és útil per als seus veïns i veïnes. És per això que ho han fet no només governs dels partits que van votar a favor de la regulació, sinó també municipis governats pel PP i el PSC.

Però sobretot, on més s’han notat els efectes de la regulació ha estat en la tranquil·litat de la gent llogatera. Des que el Sindicat va néixer l’any 2017, des de les primeres assemblees llogateres, la principal amenaça que la gent temia era la d’un burofax, en acabar el contracte, amb una doble amenaça: o pujada de preu o expulsió. La Llei 11/2020 va venir aturar aquestes pujades sense fre i aquesta angoixa. Han estat més de 160.000 famílies que han signat contractes de lloguer amb els preus regulats.

Tribunal Constitucional, la mà dreta dels fons voltors

Ara, el Tribunal Constitucional (després dels recursos d’inconstitucionalitat del Partit Popular i del govern espanyol) sentencia tombant aquesta llei. S’atreveix a esmenar les decisions del Parlament de Catalunya i a fer-ho, un cop més, per retallar el dret a l’habitatge. Defensa els interessos i els beneficis del lobby immobiliari i dels fons voltors i els fa la feina bruta. Amb esforç, lluita i organització vam aconseguir aquesta regulació imprescindible, i amb insistència i feina diària hem aconseguit durant tot aquest temps que s’apliqués de manera activa, que la gent la conegués. Hem hagut de fer front les estratègies del sector immobiliari per desinformar i esquivar la llei. Per això, ara, ho seguirem fent incansablement.

Per tant, tinguem-ho clar: ho seguirem fent i ho tornarem a fer. A Catalunya, hem regulat els lloguers i la regulació és nostra, és casa nostra. La regulació no es toca. Ens seguirem negant a les pujades abusives i a les expulsions, seguirem desobeint, ens seguirem quedant a casa i seguirem plantant cara fins a signar contractes nous. Com hem fet aquests mesos i com portem fent des de fa anys. I tornarem a regular els lloguers!

Vine aquest dissabte a la concentració per defensar la regulació!



Defensem la regulació. Defensem les nostres victòries, la nostra dignitat, el nostre Sindicat. Defensem les nostres llars. Nosaltres ens quedem a casa i la regulació ha vingut per quedar-se.