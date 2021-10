El Sindicat avisa a Blackstone: Ni assetjament, ni expulsions. Renovacions!

El fons voltor Blackstone és un dels propietaris més grans del món i també de l’Estat espanyol, on controla uns 40.000 habitatges de lloguer. Ara, tot i els esforços de la ciutadania durant la pandèmia per pagar els lloguers, les afiliades denuncien pràctiques il·legals de Blackstone per expulsar-les.

Gràcies a la negociació del Sindicat de Llogateres amb el govern de l’Estat des de l’inici de la pandèmia, s’han aprovat nombrosos decrets que obliguen els grans tenidors a prorrogar els contractes d’arrendament si les llogateres ho sol·liciten. Malauradament, Blackstone (a través de les seves empreses-pantalla, com Anticipa o Alquilovers) incompleix el Real Decret 11/2020 i la seva extensió RD 16/2021 i rebutja les pròrrogues sol·licitades per les seves llogateres i que hauria d’acceptar per llei. Simplement es limita a comunicar la finalització dels contractes sense intenció de renovar-los: “no hi ha pròrroga, agafa les coses i marxa”.

Durant més de 2 anys, el fons voltor va reconèixer la representació del Sindicat de Llogateres, temps durant el qual hem aconseguit més d’una desena de victòries llogateres: renovacions, rebaixes de lloguer, lloguers socials i condonacions parcials de deutes. Ara, Blackstone ha trencat unilateralment la taula de negociació i amenaça que farà fora de casa una vintena d’afiliades. A més a més, en alguns casos, aquestes expulsions se sumen a un abandonament del manteniment dels habitatges, fet que posa en perill la seguretat i la salut de les llogateres.

Les afiliades afectades no se’n fan creus: “No només estem pagant preus exorbitats per aquests habitatges, sinó que a més hem de pagar la seva imprudència amb reparacions d’instal·lacions que fallen, sostres que es col·lapsen o humitats que afecten la nostra salut. I perquè he de pagar els diners que he guanyat amb tant d’esforç a una empresa multimilionària que només té cobdícia i incompleix la llei, i que al final del contracte no té marge per negociar una renovació?”

Els experts jurídics i tècnics del Sindicat de Llogateres reconeixen faltes greus i molt greus sancionables segons la llei 18/2007 del dret a l’habitatge, ja que Blackstone comet assetjament immobiliari per:

no cobrar el lloguer en un contracte vigent. no complir el deure de manteniment i posar en risc la salut i seguretat de les afiliades.

El Sindicat de Llogateres ha presentat denúncies per assetjament immobiliari i ha iniciat una campanya per aconseguir la negociació col·lectiva a la qual ens encomanem en cada situació de violència immobiliària. Per aquesta raó, les afiliades de Barcelona, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Gavà, Martorell i Torrelles de Llobregat ja s’han organitzat en blocs i es neguen a ser expulsades en desnonaments invisibles. Exigeixen una taula de negociació per renovar tots els contractes i fer lloguers socials o bonificacions en aquells casos que fos preceptiu en compliment de la Llei 24/2015.

Davant d’aquest escenari d’expulsions forçades de desenes de famílies, al Sindicat insistim en la necessitat de contractes amb renovacions automàtiques i el dret a retenir la renda si l’habitatge no compleix les condicions d’habitabilitat.

Ens quedem! Al Sindicat no ens quedem de braços plegats i aconseguirem la negociació col·lectiva amb Blackstone. Consulta les assemblees arreu del territori i uneix-te al Sindicat de Llogateres si el teu arrendador és:

Alquilovers

Budmac Investment

Anticipa Real Estate

Torbel Investments

Euripo Properties

Albirana Properties

Testa Residencial