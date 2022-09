El Sindicat de Llogateres irromp en un acte de la ministra Raquel Sánchez per exigir un decret urgent de regulació de lloguers

Una veïna, afectada per les pujades abusives a la finalització dels contractes, li ha demanat que aturi les pujades a la presentació de la reforma de l’Estació de Sants

Un grup d’activistes del Sindicat de Llogateres han irromput aquest matí en un acte de la Ministra de Transports i Agenda Urbana al crit de «Raquel Sánchez, regula els lloguers», tal com es mostra en aquest vídeo. L’acte es celebrava a l’exterior de l’estació de Sants i estava encapçalat per Sánchez i l’alcaldessa Ada Colau. Durant la intervenció de Sánchez, una veïna l’ha interromput i li ha exclamat: «No podem arribar a final de mes, necessitem que reguli els lloguers». Tot just després, un grup d’activistes ha intentat accedir dins del recinte.

La protesta s’ha fet en un context d’inflació que supera el 10%, on les economies domèstiques estan cada cop més ofegades i els preus dels lloguers estan pujant més que mai. Però també enmig de les negociacions de la Llei d’Habitatge Estatal, que fa mesos que està encallada davant la negativa del Govern d’incorporar una regulació de lloguers i aturar els desnonaments, requisit indispensable perquè el bloc de la investidura voti a favor. Davant d’aquesta situació, el Sindicat de Llogateres exigeix que s’aprovi immediatament un decret d’urgència que reguli els lloguers i acabi amb les pujades, com ja han fet altres països com Escòcia. Això passa just després que ahir, a Madrid, el Sindicat de Llogateres, irrompés en un acte de Joan Clos, exalcalde de Barcelona i actual president d’ASVAL, la patronal immobiliària.

A la seva sortida, els activistes del Sindicat han tornat a interpel·lar Raquel Sánchez amb un missatge clar: si dimarts vinent el Consell de Ministres no congela el preu dels lloguers per decret, seguirem protestant on faci falta. La situació de milers de famílies que veuen com els seus contractes finalitzen, abocades a pujades absolutament desproporcionades, no pot esperar més.

Noves xifres corroboren la necessitat de regular els lloguers



Avui mateix, l’INCASOL ha fet públiques noves dades del mercat de lloguers on s’ha tornat a demostrar que mentre la regulació de lloguers va estar vigent a Catalunya, els preus van baixar, mentre que en l’últim trimestre, que coincideix en la suspensió de la llei 11/2020 el passat març, els preus han tornat a pujar. Concretament, els lloguers han pujat un 7% durant el segon trimestre d’any, respecte l’any 2021. En termes d’oferta, es torna a corroborar que la regulació de lloguers no incideix sobre el nombre de contractes signats, atès que durant el segon trimestre d’aquest any els contractes s’han reduït un 12%.

De fet, sembla que els arrendadors han aprofitat la caiguda de la regulació per immediatament apujar els lloguers. En els municipis on els preus estaven regulats, per primer cop, els lloguers estan per sobre dels preus que hi havia just abans de l’entrada en vigor de la regulació de lloguers, durant el tercer trimestre del 2020. Mentre la regulació va estar vigent, els preus van ser un 6% més baixos de mitjana.