Els Sindicats de Llogateres aconsegueixen el compromís del Gobierno: regulació de lloguers a tot l’Estat en els propers 4 mesos

PSOE i Unidas Podemos s’han compromès a regular els lloguers a tot l’Estat, la qual cosa blindarà llei catalana i habilitarà la resta de comunitats autònomes per regular el preu dels lloguers en els propers 4 mesos. Aquest acord ha estat possible gràcies a la pressió constant de milers de persones organitzades en Sindicats de Llogateres, a l’àmplia majoria social que ens va permetre impulsar la llei catalana el 10 de septiembre i a les més de 9.000 organitzacions econòmiques, socials i culturals que el 20 d’octubre van signar el manifest exigint que es blindés la llei aprovada a Catalunya i s’estengués a altres Comunitats Autònomes.

El Govern de l’Estat no pot declarar l’estat d’alarma de forma inmediata mentre endarrereix les mesures socials fins d’aquí uns mesos. Els desnonaments per impagament de lloguer continuen, i a moltes grans ciutats els fons voltors segueixen demanant pujades del 50% del lloguer mentre els ingressos de les famílies cauen en picat a causa de la pandemia. La regulació dels lloguers no pot esperar més.



La regulació que es proposa és de mínims, però suposarà un canvi històric després de dècades de polítiques al servei de l’especulació, i es basa en la que ja està en vigor a Catalunya. L’objectiu és impedir les pujades de lloguer i fomentar les baixades de preus.

No parlem només d’un problema econòmic, sinó també d’una qüestió de seguretat i de drets humans: és intolerable que milers de persones visquin amb l’angoixa permanent de no saber si els pujaran el lloguer o les tiraran de casa. Per això, un altre element molt important és que el text públic del Govern reconeix als sindicats d’inquilines com a agent social: ens trobem davant un reconeixement sense precedents, a nivell estatal, del dret a organitzar-se col·lectivament en el camp de l’habitatge, com ja succeeix en el camp del treball.

És urgent impedir les pujades i abaixar els preus per protegir a milers de persones que viuen de lloguer, tal i com s’ha fet a Catalunya. El compromís del govern és un pas endavant, però els Sindicats de Llogateres no baixarem la guardia i seguirem vigilants fins que el Govern de l’Estat compleixi el seu pacte de govern (punt 2.9.3) i el compromís amb més de 9.000 organitzacions que donen suport a la regulació de preus.

*** La regulació dels lloguers a Catalunya, així com tot el que hem aconseguit, seria impossible sense les 2.000 famílies afiliades al Sindicat. Necessitem seguir creixent per a impulsar el canvi. Tant hi fa si tens casa teva en propietat o vius de lloguer: si estàs a favor del dret a l’habitatge, suma-t’hi.