Enfortim vincles amb una quarantena d’organitzacions d’arreu Catalunya

El Sindicat de Llogateres volem fer pública la ronda de reunions que hem fet durant l’últim mes amb 40 organitzacions, sindicats i entitats que defensem drets socials a Catalunya, i agraïr-los el seu suport explícit envers la lluita per garantir el dret a l’habitatge i per defensar la Llei 11/2020.

Davant l’ofensiva del PP, de la patronal immobiliària i, recentment, del Govern de l’Estat contra la regulació de preus, i a l’espera de la sentència del Tribunal Constitucional, cal seguir sumant forces per tornar a guanyar la partida. L’any 2019, vam aconseguir canviar les regles del joc: fent que els contractes passin a ser de 5 o 7 anys; que els honoraris de les agències els hagi de pagar qui cobra el lloguer, almenys quan és una empresa; o que es pugui recuperar la fiança fàcilment si ha estat injustament retinguda. I el setembre de 2020 vam donar una nova passa amb l’impuls d’una llei que posa fi a les pujades del lloguer i comporta baixades.

És aquesta Llei la que ara mateix està en perill, i cal defensar-la. I per superar aquest repte, seguim eixamplant la base i sumant més suports socials. Així doncs, fem una crida col·lectiva per defensar la Llei de Regulació. Les entitats i organitzacions que ens han donat el seu suport saben que declarar inconstitucional aquesta llei significa no garantir el dret a un sostre digne. Per això, exigim al Govern de Pedro Sánchez i al Govern de Pere Aragonés:

El rebuig a la inconstitucionalitat de la Llei de Regulació de Lloguers

L’aprovació d’una Llei de Regulació de Lloguers a la futura Ley de Vivienda estatal

estatal La defensa de la sobirania del Parlament català en matèria d’habitatge

L’aplicació efectiva de la Llei de contenció i regulació dels lloguers

Així doncs, sabem que, independentment de què passi amb la Llei 11/2020 a Catalunya, hi ha un llarg camí per seguir guanyant drets i poder garantir un habitatge just per totes. Per això, més enllà de la regulació de lloguers actualment vigent, el proper objectiu és impulsar una LAU catalana que, a més de consolidar la regulació, incorpori l’obligatorietat que els arrendadors es facin càrrec sempre dels honoraris de les agències immobiliàries i que els contractes de lloguer es renovin automàticament, sempre que les dues parts hagin complert amb les seves obligacions i l’arrendador no necessiti recuperar l’habitatge per ús personal o d’algun familiar.

Per tot plegat, us convidem a sumar-vos a la lluita del Sindicat de Llogateres i us animem a seguir fent ús de la llei, difonent-la a través de les xarxes socials, sortint al carrer quan el Tribunal Constitucional tombi la regulació i afiliant-vos al Sindicat.

Aquesta llei de país no la tomba cap tribunal. #LaRegulacióNoEsToca