Ens demanen 9 anys de presó per defensar el dret a l’habitatge i exercir el dret a la protesta

Avui hem fet públic, a través d’una roda de premsa i un vídeo, com la lluita en defensa dels drets humans i l’habitatge ens portarà el proper dilluns 28 a un judici sense precedents on ens demanen 9 anys de presó. Després de quatre anys de lluitar i aconseguir victòries com la regulació de lloguers, o que milers de famílies s’hagin pogut quedar a casa, sabem que aquest atac cap al Sindicat de Llogateres és una resposta a la limitació de privilegis i beneficis de qui especula amb l’habitatge. Una conseqüència directa d’haver tirat endavant una lluita que ens ha portat victòries.

Per això us convoquem el proper dilluns 28 a les 9:00 h a un acte de suport avant la Ciutat de la Justícia. Per defensar el dret a l’habitatge i el dret fonamental a la protesta. Per seguir empenyent canvis històrics amb el moviment per l’habitatge i milers d’entitats socials, culturales i econòmiques del país. Per deixar clar que mai ens faran renunciar a lluitar per un món millor.

Un cas paradigmàtic en defensa de l’habitatge

Alpha i Fran viuen al carrer Floridablanca 92 des de 2010, a l’edifici d’un gran propietari amb més de cent habitatges i locals només a Barcelona. En aquests 11 anys mai han deixat de pagar un lloguer, assumint pujades, tot i que han viscut en condicions indignes, i sovint en situacions angoixants: aigua no potable, canonades foradades i una plaga de tèrmits recorrent.

El 2018, després d’haver demanat repetidament als tenidors que resolguessin els problemes de l’habitatge, se’ls respon que no els renovaran el contracte de lloguer, que els faran fora de casa. Una situació injusta i molt recurrent anomenada assetjament immobiliari.

Gràcies a la lluita per evitar el desnonament aconsegueixen un lloguer social

Aleshores, l’Alpha i el Fran s’uneixen a les més de 3.000 famílies que des de 2018 han impulsat la campanya #EnsQuedem i s’han plantat davant els desnonaments invisibles i els abusos immobiliaris. Resisteixen al pis un cop finalitzat el contracte i demanen a la immobiliària i als propietaris que deixin d’assetjar-los i seguin a parlar del nou lloguer. També protesten pacíficament a una de les moltes empreses d’aquests grans propietaris, l’Instituto de Belleza Francis, per demanar que no els facin fora de casa i deixin d’assetjar-los.

Així, la lluita de l’Alpha i el Fran esdevé una expressió paradigmàtica de la lluita col·lectiva de 4 anys que ha permès al Sindicat de Llogateres assegurar que milers de famílies es quedin a casa amb lloguers assumibles, i impulsar canvis legislatius històrics: el 2019, l’extensió dels contractes de lloguer, de 3 a 5 i 7 anys; el 2020, la regulació dels preus.

Després de dos anys de resistència sempre pacífica i de diversos intents de desnonament, es fa palès que els grans propietaris han vulnerat la llei 17/2019, que els obligava a oferir un lloguer social com a alternativa al desnonament, al tractar-se d’una parella en situació de vulnerabilitat. Davant d’una nova multa potencial de 90.000 euros, els grans propietaris es veuen obligats a complir la llei i fer-los un lloguer social. Alpha i Fran es queden a casa.

Denúncies pioneres per assetjament immobiliari

A més, Alpha i Fran s’uneixen amb el veïnat de l’escala (6 famílies més) i a través del Sindicat de Llogateres posen dues denúncies pioneres per assetjament immobiliari. Les denúncies van endavant i l’Ajuntament de Barcelona anuncia que multarà per la via administrativa a aquests grans propietaris. Les dos multes s’executen. No té precedents a la història.

Alpha i Fran també inicien un litigi sense precedents a través del Sindicat de Llogateres: una demanda per danys i perjudicis. Un perit d’ofici ja ha determinat que el lloguer no s’hauria d’haver pagat perquè l’habitatge estava en condicions inhabitables. El judici serà a la tardor.

Represàlia de la propietat i la fiscalia contra el dret de protesta

Però el 2019, aquests grans propietaris presenten una querella per coaccions i amenaces contra Alpha, Fran i el portaveu del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera. Un muntatge sense cap mena de prova que pretén fer passar la protesta pacífica i festiva a l’Instituto de Belleza Francis per un acte de violència. En l’acusació particular, demanen 21 mesos de presó. Tot i la inexistència de proves, la fiscalia va més enllà i demana fins a 3 anys de presó a cadascú: 9 en total. A més, el jutge ha inadmès un gran nombre de proves aportades per la defensa, i per tant amenaça amb ser un judici sense garanties: rebutja que fins a 3 periodistes i dos diputats presents a la protesta puguin testificar; també rebutja videos que acrediten que la protesta era totalment pacífica.

Ens mantenim fermes en la lluita per un habitatge digne

Exigim a la Generalitat de Catalunya que impulsi una llei que acabi amb les expulsions injustificades com la d’Alpha i Fran: persones que paguen el seu lloguer i que són expulsades de casa sense cap motiu, si no és per especular o com a represàlia per denunciar l’assetjament.

També anunciem que el dia del judici serem davant de la Ciutat de la Justicia a les 9h per exigir aquest canvi, així com per defensar els drets fonamentals amb personalitats i organitzacions del país.

