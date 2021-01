És casa nostra: la regulació de lloguers no es toca

Ja és oficial: el Tribunal Constitucional ha acceptat a tràmit el recurs d’incostitucionalitat que va presentar el PP, a través de l’Albert Rivera, contra la llei catalana de regulació de lloguers (llei 11/2020). No els importa la llei, ni saben com funciona. Tampoc els importa el dret a l’habitatge, ni la realitat econòmica de milers de famílies que viuen de lloguer.

Només representen els interessos del lobby immobiliari: és a dir, entitats com ASVAL o Asocimi que representen a fons voltors com Blackstone o Cerberus, que tenen milers de propietats llogades a Catalunya. Els mateixos que han cooptat el mercat immobiliari en els darrers 10 anys, fent de l’habitatge un producte financer amb el qual especular. És obvi que no els interessa la vigència d’una regulació de lloguers que limita la rendibilitat que extreuen d’augmentar els preus de lloguer. Convé recordar que va ser el mateix PP qui l’any 2013 va reduir els contractes de lloguer de 5 a 3 anys i qui va canviar el règim fiscal de les Socimis perquè no paguessin impost de societats. És el mateix partit que ara, justificant-se en un conflicte de competències, pretén tombar una regulació que està donant alè a les milers de famílies que han deixat de patir pujades abusives als contractes de lloguer.

Davant l’ofensiva del PP i del lobby immobiliari contra la regulació de preus, demà sortirem als carrers a defensar la nostra llei: una llei amb un ampli suport social (més de 4.000 entitats de la societat civil catalana) i aprovada amb majoria parlamentària. Una llei que garanteix lloguers assequibles i vetlla pel dret a l’habitatge digne a Catalunya. Una mesura que encaixa en les resolucions de l’Unió Europea i les Nacions Unides per garantitzar el dret a l’habitatge.

Des de les entitats i organitzacions sotasignants sabem que declarar inconstitucional aquesta llei significa no garantir el dret a un sostre digne. Per això, convoquem a tothom demà dijous 28 a les 18h a la Plaça Sant Jaume, per manifestar:

El rebuig al recurs del PP per tombar la llei catalana que regula els lloguers

La defensa de la sobirania del Parlament català en matèria d’habitatge

L’aplicació efectiva de la llei de contenció i regulació dels lloguers

Aquesta llei de país no la tomba cap tribunal. #LaRegulacióNoEsToca.