Guia contra els honoraris 

Què fer si en el moment de signar un contracte la immobiliària ens vol cobrar les despeses quan la propietat és una empresa?

Sempre pagar els diners per transferència i posar com a concepte “honoraris agència”.

Assegurar-nos que ens donen una factura, on consti la quantitat que hem pagat i a qui va dirigit. Recorda que la factura ha de ser amb IVA! COMPTE! A vegades les immobiliàries posen conceptes a la factura com “despeses d’assessorament” en comptes de despeses de gestió, per després poder dir que no ens han cobrat per la formalització del contracte, sinó per haver-nos assessorat o ajudat a buscar pis!

Un cop ja hem llogat l’habitatge, enviem un burofax dirigit a l’agència i la propietat on els exigim el retorn dels honoraris i els alertem que de no fer-ho, emprendrem accions legals.

L’ideal seria que no acceptem mai allò amb què no estem d’acord, però en aquest cas com que sabem que es fa difícil negociar quan volem llogar un pis i la immobiliària ens recorda contínuament que darrere nostre hi ha una gran llista de gent disposada a acceptar-ho, podem arribar a plantejar-nos la possibilitat de signar i després reclamar. Què cal tenir en compte si apostem per aquesta opció?

Exemple de burofax:

A l’atenció de _____ (immobiliària i propietat) Benvolguts, Com a arrendatari de l’habitatge situat al carrer ____ , em poso en contacte amb vostès per reclamar que em sigui retornada la quantitat de ___ que vaig pagar a l’agència __ en concepte d’honoraris per la formalització del contracte que vam subscriure entre les parts el passat __ Després d’haver-me assessorat mitjançant el Sindicat de Llogateres, he sabut que aquests honoraris els hauria d’haver pagat l’empresa propietària de l’habitatge. Això és degut a que la Llei d’Arrendaments Urbans en el seu article 20.1, obliga a que les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte vagin a càrrec de l’arrendador, quan aquest sigui persona jurídica. Per aquest motiu us sol·licito que em tornin la quantitat de __ que em vau fer abonar de forma irregular. Si en el termini de 5 dies no s’ha fet efectiva la devolució, no em quedarà més remei que emprendre totes les accions legals necessàries. Quedo a l’espera de la vostra resposta el més aviat possible. Cordialment,