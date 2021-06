Hem aturat la suspensió de la regulació de lloguers catalana: la Llei segueix vigent

Davant la decisió del Govern de l’Estat sobre la Llei que regula els preu dels lloguers, volem manifestar el següent:

Hem parat el primer cop: la regulació de lloguers segueix viva i plenament vigent gràcies a la mobilització ciutadana . Fa una setmana, els ministres Ábalos i Iceta pretenien tombar la llei de forma exprés, invocant l’article 161.2 de la Constitució. El que ha permès revertir aquesta decisió i impedir la suspensió de la llei ha estat la pressió i solidaritat de les més de 4.000 organitzacions socials, culturals i econòmiques i de la majoria parlamentària que van impulsar-la el setembre de 2020. Condemnem que el Govern de PSOE i Unides Podem recorri la llei, portant-la al Tribunal Constitucional, quan és sapigut que no té cap mena d’obligació legal de fer-ho. És una decisió política que únicament busca satisfer les demandes de la patronal immobilària, i deslegitimar una llei que està aconseguint baixar el preu dels lloguers. El Gobierno està actuant, en matèria d’habitatge, en direcció contrària al que faria un govern progressista: en lloc de boicotejar una llei que està protegint a milers de famílies de pujades de lloguer i de desnonaments, hauria de d’estendre aquesta llei a altres territoris. Volem recordar que la voluntat popular també ho ha deixat clar: Pedro Sánchez no seria president sense l’acord de govern en què es comprometia a regular els lloguers. I el Govern espanyol no hagués tingut el suport de la Càmera als pressupostos si no s’hagués compromès a incloure la mateixa mesura a la propera Ley de Vivienda i a tenir-la llesta abans del febrer de 2021. La voluntat del govern de l’Estat d’ignorar els acords i sotmetre’s a les pressions de la patronal immobiliària no són només un atac als drets fonamentals: són també un frau democràtic en tota regla. Constatem que els esforços de la patronal immobiliària per tombar aquesta regulació, malgrat no haver-ho aconseguit, tenen una raó de ser: la regulació funciona i això els fa limitar els seus beneficis. Recordem que la regulació ha fet caure els preus del lloguer un 4,8% interanual, durant els primers sis mesos de funcionament, als municipis catalans on s’aplica. En canvi, als municipis catalans sense regulació de preus, els preus del lloguer han pujat un 1,2% malgrat la pandèmia. A més, el control de preus no ha paralitzat el mercat: Barcelona i la resta de municipis regulats registren xifres rècord de nous contractes, més que els municipis no regulats. La prova de que la llei funciona és que la immensa majoria dels 61 municipis han demanat a la Generalitat seguir aplicant-la a partir de setembre de 2021, i que molts altres han demanat ser reconeguts per primera vegada com a àrea amb mercat d’habitatge tens. Fem una crida a les persones llogateres a seguir organitzant-se amb el Sindicat de Llogateres i a fer servir la llei: exigir renovacions de contractes, negar-se a pagar més del que marcava el contracte anterior, rebutjar les pròrrogues, denunciar els anuncis il·legals que ometen informació per aprofitar-se del desconeixement. En definitiva: cal reivindicar contractes legals i justos, i seguir estenent la llei. Si en el futur el Tribunal Constitucional decideix suspendre la llei sorgida de la sobirania popular, tornarem a impulsar tantes lleis com calgui. Seguirem abaixant els lloguers, parant desnonaments, i garantint el dret a una vida digna. Perquè poden tombar una llei, però això no és el més important: la clau per seguir avançant és la força de de la societat civil organitzada.

Tot el que hem aconseguit és gràcies a les més de 2300 llars afiliades. També al moviment per l’habitatge, així com milers d’entitats. És per totes elles que avui podem dir que una organització sense cap mena de finançament extern i nascuda del no res s’ha convertit en una referència. Però no podem ser autocomplaents: si volem superar els reptes que tenim per endavant, és vital eixamplar la base i arribar a les 4.000 llars. Si vols contribuir de forma decisiva a transformar la realitat dels nostres pobles i ciutats, i a construir un món millor, fes-te del Sindicat. Amb un sol gest, t’ajudaràs a tu i a milers.