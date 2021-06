La nostra escola

El sindicat és una eina de defensa dels drets de les llogateres i llogaters. Però és molt més que això. És, entre altres coses, una escola de solidaritat. És un clixé que la lluita educa, però és real i així ho experimentem.

El sindicat és una escola en molt sentits. Sumits en els conflictes diaris amb els propietaris ens hem de memoritzar els articles de la L.A.U., de la llei de regulació o dels decrets d’emergència del govern. Hem hagut d’aprendre com escriure un burofax o com reclamar una fiança. Hem hagut d’aprendre com negociar amb APIs i propietaris, però també com moderar una assemblea, com organitzar un bloc o com fer una pancarta. L’experiència d’una es transmet a la resta.

Però més enllà de les batalles quotidianes, quan tenim debats polítics o estratègics, tot sovint ens trobem faltats de referents. Quines són les estratègies guanyadores? Hem de posar l’èmfasi en aquest aspecte o en aquell altre? Els sindicats laborals o les associacions de veïns existeixen fa dècades i tenen una experiència acumulada que alimenta els seus debats. Però el Sindicat de llogateres va néixer tan sols fa quatre anys! Necessitem construir la nostra pròpia tradició, tenir debats que vagin més enllà. Necessitem parlar d’economia, d’història o de lluites llogateres d’altres països. És per això que un cop l’any fem l’Escola d’Estiu del Sindicat que pretén ser un espai de debat més pausat on podem parlar de teoria o estratègia sense la urgència del dia a dia.

L’anterior edició de l’Escola d’Estiu es va fer el juliol del 2020 i en vam gravar algunes xerrades. Us llistem aquí sota els vídeos que hem recuperat per qui no hi va poder assistir o per qui les vulgui repassar. Adjuntem també algunes lectures complementàries per qui vulgui aprofundir sobre cada tema.

Tens ganes de tenir debats com aquests amb nosaltres? Estigues atent a la convocatòria de la propera escola d’estiu per apuntar-te!

L’experiència de les Comissões de Moradores a la Revolució dels Clavells de Portugal

Enmig d’un revolució contra la dictadura de Salazar, la gent pobra de les ciutats es va atrevir a fer efectiu el dret a l’habitatge pels seus propis mitjans prenent de forma massiva terres i edificis en desús.

Lectures Hi ha diferents textos que expliquen aquest fantàstica experiència, molts d’ells però en portugués. Hem escollit un text en castellà que, tot i ser llarguet, és força entenedor. Llegir més >>

El paper de l’habitatge en el capitalisme

Per nosaltres l’habitatge és un dret, però se’l tracta com una mercaderia. Si volem desmercantilitzar l’habitatge hem d’entendre quin és el paper que juga en l’economia capitalista.

Lectures Proposem dues lectures. Un és un text del geògraf David Harvey sobre la diferència entre el valor d’ús i el valor de canvi de l’habitatge: Llegir més >> L’altre és un article de tres companyes del Sindicat sobre la situació del mercat de lloguer en el context de la COVID-19: Llegir més >>

Municipalització del sòl i experiències a la revolució del 36

El juliol del 1936, en esclatar la guerra civil espanyola, es va obrir un procés revolucionari a Catalunya i Aragó. Sindicats i comitès de treballadors van prendre el control de l’economia col·lectivitzant la indústria i la terra. L’habitatge no va estar al marge d’aquest procés. El 37 es va municipalitzar el sòl, cosa que va generar debats i enfrontaments entre els diferents actors de la revolució.

Lectures Proposem l’article de la revista Masala dels dos ponents de la xerrada: Llegir més >>

Història Llogatera i Vagues de Lloguers

Nosaltres no som el primer sindicat de llogaters. Les llogateres tenen una llarga història de resistència al poder de la propietat. Petites lluites i grans revoltes, vagues de lloguers i disturbis urbans formen part de la nostra tradició. En aquesta xerrada vem aprendre de la rica experiència de les vagues de lloguers arreu del món.

Lectures Proposem dos articles i un vídeo. El primer és sobre les diferents onades vaguístiques a Nova York: Llegir més >> L’altre és sobre el moviment inquilí a l’estat espanyol a principis del s. XX i el decret Bugallal: Llegir més >> Un repàs històric de l’eina de la vaga i la vinculació amb l’actual vaga per la suspensió dels lloguers: Veure vídeo >> Al web del Sindicat s’ha fet una apartat on hi ha penjats diferents recursos sobre les vagues de lloguers. Fes-li una ullada: Veure recursos >>