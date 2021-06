La Regulació no es toca! Concentració davant la seu del PSC

La Llei de Regulació dels Lloguers (Llei 11/2020) va ser aprovada el setembre de 2020, amb una majoria parlamentària, gràcies a l’esforç col·lectiu del Sindicat de Llogateres junt amb milers d’entitats socials. Gairebé deu mesos després, ens trobem amb dues notícies, una bona i una dolenta.

La bona: la regulació dels lloguers funciona: els preus dels lloguers han baixat gairebé un 5% i l’oferta d’habitatges de lloguers ha augmentat, arribant a un nombre rècord de contractes signats a la ciutat de Barcelona. Des del Sindicat ho comprovem diàriament amb les famílies que s’apropen a les assemblees: abans venien angoixades enfrontant-se a pujades abusives de lloguer, ara vénen a negociar baixades moderades.

La notícia dolenta és que el PSOE vol tombar aquesta mateixa Llei que està protegint a les milers de famílies que viuen de lloguer a Catalunya. El Gobierno vol fer la feina bruta dels fons voltors i la patronal immobiliària. Està protegint els interessos d’una minoria especulativa que s’ha enriquit en l’última dècada a costa d’especular amb els lloguers de moltíssimes llars treballadores. En tres anys de mandat, l’Executiu ha fet avenços molt tímids en matèria d’habitatge, i ara decideix posar esforços en tombar una Llei que està garantint el dret a tenir lloguers assequibles i justos per a una majoria. No només vol tombar la regulació de lloguers catalana, sinó que a més amenaça amb no extendre-la a la resta de l’Estat, incomplint així el pacte de Govern PSOE-UP.

Als socis del Gobierno, Unidas Podemos, els exigim que assumeixin la seva responsabilitat com a part integrant d’un Gobierno que vol tombar una llei reclamada per una majoria social. Als partits polítics que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez, els exigim que li recordin el compromís que van firmar per regular els preus dels lloguers i que passin del suport simbòlic a la ciutadania a l’acció: el PSOE no pot trencar un pacte de Gobierno.

Davant aquesta greu situació, ens convoquem a tots i totes a mobilitzar-nos aquesta tarda a la seu catalana del PSOE per deixar clara la nostra posició: això és casa nostra, la regulació no es toca! El Gobierno ha de decidir si defensar el dret a l’habitatge o els interessos especulatius d’una minoria. Si volen estar al costat de la gent, no poden impugnar una llei social que protegeix a moltes llars de l’especulació amb els lloguers. I mentre la Regulació segueixi amenaçada, nosaltres no deixarem de mobilitzar-nos per defensar-la.

Per això, avui dilluns 14 de juny a les 18:00 h, ens concentrem a la seu del PSC a Barcelona (C/Pallars, 191) per fer sentir les nostres veus. Simultàniament, també hi haurà mobilitzacions a Sabadell (davant de l’Ajuntament) i a les seus del PSOE a Madrid i a Saragossa.

Ens veiem als carrers!

#LaRegulacióNoEsToca