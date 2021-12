Les veïnes de Roger de Flor, en risc de desnonament

Aquest divendres el Carlos i la seva mare de 72 anys tenen previst el seu cinquè desnonament a la finca Roger de Flor 209. Després de quatre anys de lluita per aconseguir que cap veïna de la finca sigui desnonada, i amb una pandèmia pel mig, l’empresa propietària, Rontzerius SL, torna a la càrrega. El Sindicat d’Habitatge de Gràcia i el Sindicat de Llogateres exigim que es faci un lloguer social per al Carlos i la seva mare i que s’aturi el llançament del proper divendres atès que no hi ha cap alternativa habitacional. I denunciem les pràctiques especulatives de Rontzerius SL, que ja ha expulsat un total de 23 famílies des que va comprar la finca.

Una finca amb una llarga trajectòria de lluita

El Carlos és un de la cinquantena de veïns de la finca que des de l’any 2017 ha patit les conseqüències de l’especulació immobiliària. La finca va ser comprada pel fons d’inversió Rontzerius SL i, des del primer moment, es va negar a renovar cap contracte de lloguer dels 28 habitatges de què consta l’immoble. El veïnat, alertat per la situació, es va organitzar amb el Sindicat d’Habitatge de Gràcia i el Sindicat de Llogateres, i van iniciar l’estratègia #EnsQuedem. Conforme se’ls anaven exhaurint els contractes, molts veïns es quedaven a casa i seguien pagant el preu del lloguer que havien pagat fins aleshores. L’empresa, es va negar a negociar en tot moment amb els Sindicats, i va començar a posar denúncies per finalització de contracte, algunes de les quals van prosperar en sentència de desnonament.

Durant els anys que ha durat aquest conflicte, s’han expulsat de forma silenciosa una vintena de famílies que s’han vist forçades a marxar per finalització de contracte o, en el cas de gent gran amb contractes indefinits, per les molèsties causades per les obres que es van fer a tota la finca. La propietat, en aquest temps, s’ha dedicat a reformar els pisos i llogar-los per sobre del preu marcat per l’índex de la Generalitat i vulnerant, per tant, la Llei de Regulació de lloguers 11/2020. Una part de les veïnes que queden viuen de renda antiga i no poden ser expulsades, i hi ha quatre famílies que porten 4 anys resistint. Dos dels habitatges van estar “recuperats” pel Sindicat d’Habitatge de Gràcia (un per a una família i l’altre com a pis d’emergència). Els altres dos són els del Carlos i la seva mare, i el de la senyora Pilar, qui aviat es mudarà a un habitatge protegit que li ha sigut atorgat.

Divendres aturarem el desnonament

L’últim desnonament que es va aturar en porta a la finca va ser el passat febrer del 2019, quan un centenar de veïnes van impedir que la Nancy i la seva família es quedessin al carrer. La Nancy va aconseguir mudar-se a un pis de la Taula d’emergència, però aquesta no és la sort del Carlos i la seva mare, qui tenen l’informe de vulnerabilitat. En tot aquest temps, molts dels procediments judicials s’han aturat per la pandèmia i ara s’estan reactivant. Cada cop queden menys veïnes de les originals i la finca està més buida que plena, això si amb pisos renovats i a preus de luxe: un clar exemple de com l’especulació immobiliària destrossa els vincles veïnals, genera malsons a tota una finca de veïnes i finalment contribueix en la conformació d’un parc d’habitatge de lloguer amb preus desproporcionats i inassequibles per a la majoria.

Estem patint una onada de desnonaments que queda silenciada i invisibilitzada per una suposada moratòria. Només aquesta setmana a Barcelona, 4 persones que vivien en un infrahabitatge han mort a causa d’un incendi, 2 desnonaments han sigut executats al Raval avui dijous 2 de desembre, i demà ens enfrontem a 2 desnonaments més, un al carrer Roger de Flor 209, i un altre que convoca el Sindicat d’Habitatge de la Verneda a la Rambla Prim 90.