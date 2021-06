Uns grans propietaris volen desnonar la família del Radouane per evitar fer-li un contracte de 7 anys i a preu regulat

La família del Radouane mai ha deixat de pagar el lloguer, inclús estant fora de contracte, a l’espera de la renovació que no ha arribat mai.

12.652 € són els diners que la família del Radouane ha estat pagant mentre esperava que la propietat de la seva llar, la família Isern-Jara, els renovés el contracte. Malgrat que la família no ha faltat mai a cap pagament, la propietat està disposada a desnonar-los només perquè no vol complir amb els mínims legals que ha de tenir un contracte: preu regulat i una durada mínima de set anys.

El Radouane, la Houda i els seus fills viuen al pis del barri dels Tres Turons des de fa 7 anys. Els dos adults són treballadors essencials i tenen contractes indefinits, no són una família vulnerable, però no es poden permetre una pujada abusiva del lloguer, que és el què Isern-Jara els demanava il·legalment. A més a més, la família confessa que està tenint moltes dificultats per trobar una nova llar a la zona (per tal de no perjudicar els seus fills, tots tres escolaritzats al barri), i creuen que podria haver-hi un component de racisme en el tracte amb les immobiliàries de la zona pel fet de ser una família àrab.

La família d’empresaris Isern- Jara va comprar l’edifici per especular

Els problemes de la família van començar quan Isern-Jara va comprar l’edifici i van començar a apujar els lloguers provocant l’expulsió de part del veïnat. El conflicte, va escalar quan la propietat va voler apujar 300 euros el lloguer a la família en qüestió, a través d’una pròrroga precària d’un any i amb clàusules abusives.

Al negar-se a firmar la clàusula abusiva, la familia va arribar buscant ajut al Sindicat de Llogateres i al Grup d’Habitatge dels Tres Turons i van descobrir que, a més a més, els estaven prenent completament el pèl, ja que tenen dret a un contracte de set anys i amb preu regulat. Quan vam aconseguir seure a negociar, la immobiliària que gestiona l’immoble va explicitar que la propietat no volia firmar un contracte sota la legalitat vigent, ja que “no li anava a favor”. Malgrat diversos intents fallits de negociació, finalment, la propietat ha decidit tirar endavant un desnonament malgrat que els llogaters mai han faltat a un sol pagament.

Calen contractes renovables automàticament per garantir la seguretat dels llogaters

L’actual Llei d’Arrendaments Urbans permet que un propietari, pel sol fet de tenir uns llogaters que li exigeixen el compliment de la llei, pugui desnonar-los quan el contracte s’acaba, sense donar més explicacions. 12.652€ son tots els diners que una família treballadora ha pagat a uns rendistes mentre aquests l’estaven denunciant, portant a judici i, finalment, desnonant.

Per evitar situacions on els arrendadors poden decidir lliurement si fer fora o no a una família, pel simple fet de pujar el lloguer malgrat que sigui il·legal, és necessari generar un marc legislatiu que garanteixi la seguretat jurídica a les llogateres. Per això, el Sindicat de Llogateres exigim que els contractes de lloguer es renovin automàticament i de forma obligatòria, sempre que l’arrendatari hagi complert amb les seves obligacions i l’arrendador no necessiti l’habitatge per ús propi o d’algun familiar.