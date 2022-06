Acció contra els lloguers turístics i de temporada a la immobiliària SH Barcelona

Dimarts 7 de juny, mig centenar de persones s’han plantat davant la immobiliària SH Barcelona disfressades de turistes per tal de denunciar la manca d’habitatges de lloguer residencial, davant l’augment de pisos turístics i de lloguer temporal. La immobiliària no s’ha escollit aleatòriament, atès que és l’encarregada de comercialitzar els pisos de lloguer temporal de la finca de Casa Orsola. El veïnat de casa Orsola està patint des de fa mesos l’expulsió i no renovació dels contractes de lloguer perquè la nova empresa propietària, Lioness Inversiones, els està llogant en règim de lloguer temporal.

Lioness Inversiones no renova els contractes malgrat les veïnes no pensen marxar

Dels sis habitatges que havien rebut un burofax dient que havien de deixar el pis un cop finalitzés el contracte, actualment ja n’hi ha tres que tenen el contracte exhaurit. A un dels pisos, on viu la Josefa, una dona gran i vulnerable amb dret a lloguer social, la propietat la va forçar a acceptar una pròrroga d’un any per tal de no expulsar-la de l’habitatge. No és l’única veïna que compta amb un informe d’exclusió residencial. L’Elisenda i la seva família, que porten fora de contracte des del passat 1 de maig, ja han enviat a Lioness Inversiones la documentació necessària que es requereix per acollir-se a la llei 1/2022, perquè aquests ofereixin un lloguer social. En el cas d’en Josep, qui també està fora de contracte, la propietat li ha reiterat que no li renovarà el contracte. Tant l’Elisenda com en Josep, han intentat seguir pagant el lloguer, però la propietat els hi ha rebutjat. Davant això, han decidit consignar-lo via judicial. A més, hi ha dues llars més a qui se’ls acabarà el contracte durant els propers mesos, i el local comercial on es troba un quiosc, que també es troba fora de contracte.

Amenaces, expedients per obres irregulars i lloguers temporals a preus de luxe

El malson de les veïnes, també les que tenen contractes de renda antiga, ja ha arribat però. En primer lloc, perquè Lioness Inversiones fa setmanes que amenaça les veïnes exigint-lis que retirin les pancartes de la façana. En segon lloc, l’empresa ha començat a fer obres en els habitatges que ja han quedat buits, malgrat el veïnat denuncia que s’estan fent de sense complir la legalitat. Per una banda, perquè la propietat no ha penjat els assabentats corresponents a l’escala, tal com diu la normativa. Per l’altra, perquè s’estan tirant a terra tabics i parets de tres habitatges, la qual cosa és il·legal perquè no han demanat els permisos corresponents i la llei no permet modificar l’estructura d’un habitatge només amb un assabentat. En aquest sentit, hi ha hagut una inspecció per part de tècnics de l’Ajuntament a la finca i confiem que siguin sancionats. Per últim, fa dos mesos Lioness va llogant un dels habitatges buits en règim de lloguer temporal que ara torna a estar buit, a l’espera de tornar-se a llogar temporalment pel mòdic preu de 2.000€ mensuals.

Habitatges per veïnes i no per turistes o altes rendes de pas

La reactivació del turisme i l’activitat econòmica internacional a Barcelona ja està tenint efectes greus sobre el dret a l’habitatge, tal com veiem a les assemblees cada setmana. La facilitat de grans tenidors d’expulsar veïnes per llogar els habitatges en règim de lloguer temporal està multiplicant els casos de llogateres a qui no se’ls estan renovant els contractes, i de finques buidades a base de desnonaments invisibles amb habitatges destinats a lloguers temporals o turístics. Fa unes setmanes l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona revelaba que al mes de maig, 9.312 habitatges ja estaven siguent llogats en règim de lloguer turístic o temporal, un 97% del total que hi ha a Barcelona. En el cas dels lloguers turístics, els arrendadors han de comptar amb una llicència específica regulada per la Generalitat i poden llogar-se per un màxim de 31 dies consecutius. En el cas dels lloguers temporals, però, la LAU no estipula cap mena de llicència i permet els lloguers de duracions entre 31 dies i 11 mesos quan la finalitat de l’habitatge no és que s’utilitzi com a primera residència. La manca de mecanismes que fiscalitzin l’ús d’aquest contractes de lloguer temporal, facilita que s’utilitzin de manera fraudulent i que davant la demanda d’habitatges de lloguer, moltes veïnes que busquen una primera residència acabin signant contractes de lloguer temporal. Aquest fet suposa una vulneració de drets per a les llogateres, que cada 11 mesos o menys, es veuen o bé expulsades de les seves llars, o bé exposades a pujades de lloguer abusives.

Mesures a debat a la llei d’habitatge estatal

En aquest sentit, el Sindicat de Llogateres estem pressionant el Govern central perquè incorpori una mesura a la nova Llei d’Habitatge que s’està tramitant, per tal de perseguir els arrendadors que fan lloguers temporals de forma fraudulenta. Així mateix, exigim que es restableixi la regulació de lloguers a Catalunya, per protegir les llogateres davant pujades de lloguer i demanem l’ampliació de la duració dels contractes de lloguer, que els permetin construir un projecte de vida sense por a ser expulsades de les seves llars en qualsevol moment.