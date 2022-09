El Sindicat de Llogateres exigeix al Govern que reguli els lloguers per decret com acaba de fer Escòcia

Carme Arcarazo: “Seria una estafa que un nou paquet de mesures contra la inflació no inclogués el topall de preu als lloguers, quan la despesa en habitatge suposa el 42% de mitjana de la despesa familiar”

La ministra principal d’Escòcia, Nicola Sturgeon, va anunciar aquest dimarts una legislació d’emergència per a congelar els lloguers i vetar els desnonaments almenys fins al març, en previsió d’un hivern marcat per uns preus de l’energia disparats.

La inflació per sobre del 10% i els preus pels núvols, se sumen a un augment ja insostenible del preu del lloguer. Les famílies llogateres estan dedicant el 42% dels seus ingressos al pagament del lloguer, una xifra molt per sobre de les recomanacions de la Unió Europea i les Nacions Unides. Durant l’última dècada, els preus del lloguer ja s’havien duplicat a ciutats com Barcelona o Madrid, i ara ens trobem davant una nova bombolla, amb pujades de més del 20% al juliol en aquestes ciutats.

La portaveu del Sindicat de Llogateres ha remarcat que cal donar una resposta urgent a aquesta situació que ofega, cada vegada més, a milions de famílies inquilines. La limitació del 2% en l’actualització anual dels lloguers ha frenat els augments provocats per la inflació, però deixa desprotegides a les llogateres a qui se’ls finalitza el contracte. Per això, una mesura urgent i valenta com la que ha adoptat Escòcia, és necessària també a l’Estat espanyol.

Si de veritat el Govern vol protegir la classe mitjana treballadora i posar límit als beneficis de la banca i de les grans corporacions, com va afirmar ahir Pedro Sánchez en la seva compareixença al Senat, ha de demostrar-ho amb fets concrets. I hi ha una mesura que en aquest sentit és indiscutible: la regulació del preu del lloguer.

La necessitat d’aquesta mesura d’urgència arriba mentre es comença a debatre al Congrés dels Diputats la futura Llei Estatal pel Dret a l’Habitatge que, entre altres mesures, inclou una regulació del preu del lloguer. Tanmateix, l’actual proposta de regulació de rendes ha estat valorada com a ineficaç i insuficient pels sindicats i plataformes d’habitatge.

La regulació del preu dels lloguers és una mesura exigida per més de 9.000 organitzacions a nivell estatal per a frenar l’escalada dels preus del lloguer i garantir l’accés a l’habitatge a tota la població. El Govern la va incorporar en el seu acord de Govern durant la investidura, i va reiterar el seu compromís davant dels partits de la investidura l’any 2020 per poder aprovar els pressupostos.