Membres del Parlament Europeu demanen a Ábalos que mantingui la regulació dels preus del lloguer a la Ley Vivienda

En ple procés d’elaboració de la Ley Vivienda, aquest matí a les 9.30h Ábalos ha rebut una carta per part d’eurodiputats de diferents estats membres que reclamava que reguli els lloguers i on es mostrava la seva preocupació per la greu situació de l’habitatge a l’estat espanyol.

El text, destaca “l’acord aconseguit entre els dos socis de Govern” estableix que es regularia els preus del lloguer “tant en l’acord de coalició com en la negociació dels últims Pressupostos Generals”. Malgrat això, els i les signants destaquen que veuen “amb preocupació nous esdeveniments que podrien indicar que aquesta mesura crucial podria ser abandonada”.

La eurocámara ja havia demanat polítiques de lloguer per a protegir els inquilins

La carta també recorda els aspectes més importants de la resolució del Parlament Europeu del 21 de gener de 2021 sobre l’accés a un habitatge digne i assequible.

El Parlament Europeu va subratllar que el dret a l’habitatge és un dret fonamental consagrat als Tractats de la UE i demana als Estats membres que estableixin disposicions legals, incloses normes clares sobre el lloguer, per a protegir els drets dels inquilins i inquilines.

A més, a la missiva es subratlla que la resolució recorda als Estats membres que no regular el mercat immobiliari i els agents financers que hi operen per a garantir l’accés a un habitatge assequible i adequat per a tots, suposaria l’incompliment de les seves obligacions respecte al dret a l’habitatge.

Una regulació en la línia d’Europa

Els i les signants insisteixen en la normalitat d’aquestes mesures a la majoria de països de la UE ja que “aquest tipus de regulació està en línia amb el que ja fan molts països de la UE, cada vegada són més populars i Europa està marcant el camí cap a aquesta mena de mesures.”. I conclouen animant al govern al fet que “la Nova Llei d’Habitatge contribueixi a posar fi a les greus violacions del dret a l’habitatge a Espanya, i reflecteixi plenament l’esperit de la resolució del Parlament Europeu. En aquest sentit, és primordial que Espanya posi en marxa com més aviat millor mesurades de control del lloguer.”

La carta enviada (traducció al castellà)