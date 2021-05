Centenars de denúncies per incomplir la regulació de lloguers

El Sindicat de Llogateres hem denunciat aquest matí davant el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària les nombroses infraccions de la llei 11/2020 que s’estan portant a terme per part d’arrendadors i immobiliàries arreu Catalunya. Per això els hem fet entrega d’una carta (adjuntada a continuació) on se’ls demana que per tal de protegir les persones llogateres, però també els arrendadors davant les sancions, facin una bona difusió de la regulació de lloguers.

La prova d’aquests incompliments són els centenars de denúncies tramitades per anuncis d’habitatges que no compleixen amb els requisits de la regulació de lloguers. Aquestes denúncies són fruit d’una campanya del Sindicat que animava a la població a identificar anuncis que no incorporessin informacions obligatòries com el preu de l’anterior contracte o el preu de l’índex i la superfície útil de l’habitatge. A través de la campanya, s’han tramitat més de 200 denúncies vehiculades majoritàriament a través de l’Agència Catalana del Consum, però també, mitjançant els serveis d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.

Des del Sindicat de Llogateres celebrem que l’administració estigui perseguint les vulneracions de la 11/2020, alhora que lamentem que encara s’estiguin cometent aquestes infraccions. Recordem als agents immobiliaris que la regulació de lloguers no és una opció: és una obligació per garantir el Dret a l’Habitatge.

El SLL anima a totes les persones llogateres que hagin signat un nou contracte de lloguer després del 18 de setembre de 2020 a comprovar si compleix la legalitat i, en cas contrari, a denunciar-ho seguint la guia que facilitem. A més d’aplicar sancions de fins a 90.000 €, la Llei 11/2020 estableix que l’arrendador haurà de corregir el contracte i retornar les quantitats indegudament cobrades a l’arrendatari amb un interès del 6%.